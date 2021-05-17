كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس.









وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





تشكيل الزمالك المتوقع:-





في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع :محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.









ويذكر أن الزمالك حقق الفوز الجولة الماضية على حساب إنبي بثلاث أهداف مقابل هدف.