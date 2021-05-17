حسرة فى تونس بعد هزيمة الترجى من شباب بلوزداد





سيطرت حالة كبيرة من الحسرة على الصحف التونسية عقب خسارة فريق نادي الترجي أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل لا شيء لحساب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقالت صحيفة " الحصاد " أن الترجي كان شبح أمام بلوزداد الذي إكتفى بتسجيل هدفين فقط في الشباك التونسية وشددت على أن أبناء الدم والذهب عليهم القيام برد الاعتبار في رادس.





في الوقت الذي تحسر فيه معين الشعباني المدير الفني لفريق نادي الترجي عقب الهزيمة التي مُني بها فريقه وقال أن الجميع يعتذر للجمهور على تلك النتيجة وسنحاول تحقيق الفوز في مواجهة الإياب.