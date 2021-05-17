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موعد مباراة الهلال ضد الاهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم الأربعاء القادم مباراة الهلال ضد الأهلي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد " الملز " لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير فهد العتيبي حيث يدخل الأهلي تلك المواجهة وهو في المركز الأول برصيد 52 نقطة.

في المقابل يعلب نادي الأهلي بقيادة الدولي السوري عمر السومة المباراة في المركز الثامن برصيد ثمانية وثلاثين نقطة بعد أن لعب 27 مباراة.

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