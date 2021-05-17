قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة باليوم الثامن على التوالى









شن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، قصفًا جويًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة في غزة بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له.





يأتي ذلك وسط دعوات دولية متزايدة إلى وقف إطلاق النار في القتال الذي دخل اليوم الإثنين أسبوعه الثاني دون نهاية له تلوح في الأفق.





وومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الحلقة الأحدث من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي ردا على الرشقات الصاروخية التي تنطلق من القطاع.



