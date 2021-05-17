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مسؤول إسرائيلي: نقترب من إنهاء الجولة في قطاع غزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، عن مسؤول أمني كبير قوله:“نقترب من إنهاء الجولة من العمليات في غزة وسندخل يومًا حاسمًا“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستتواصل لبعض الوقت، في إشارة إلى استمرار التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بعد أن وافق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على استمرار العملية في غزة:”سيستغرق التوتر مع غزة بعض الوقت، هناك دائمًا ضغوط دولية، لكننا نحصل على دعم من الولايات المتحدة“.

وأضاف:”سنواصل العملية العسكرية في هذا الوقت بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء“.

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