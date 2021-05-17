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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ197 شهيدا بينهم 58 طفلا

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن القصف الإسرائيلى على غزة أعاق عمل المستشفيات وعرض حياة الكثيرين للخطر.

وعلى صعيد آخر، كشف مسؤول أمنى إسرائيلى أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وقال فى تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، إنه بناء على جلسة الكابينيت التى عقدت الأمس، بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة".

واستطرد: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، لافتا إلى أن انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام.

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