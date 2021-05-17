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إسلام إبراهيم يكشف عن تطورات حالته الصحية ويُعلق :"الموضوع مؤلم جداً"

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان إسلام إبراهيم عن تطورات حالته الصحية، بعدما أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض غامض، نافيًا إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب إسلام إبراهيم منشورًا قال فيه:"أولاً بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد".

وتابع إسلام إبراهيم قائلاً :"بعد فحوصات وتحاليل كتير جدأ اكتشفت إن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون، وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلاً متشابهة مع أعراض كورونا، ولكن طريقة العلاج مختلفة تماماً، وده بعد ما اتأكدت إن معنديش كورونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين".


وأضاف إسلام إبراهيم:"دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدًا ومش سهل، ولكن الحمد لله على كل حال".

واختتم إسلام إبراهيم كلامه قائلاً:" بشكر الدكتور أحمد سمير على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتوا، فيه معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة، وإن شاء الله هتعدي على خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".

وفي سياق آخر، شارك إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، وفتوح أحمد، إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

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