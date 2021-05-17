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تأييد السجن المؤبد علي متهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث شارع السودان"

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة المتهم ياسر فتيان محمد فتيان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وكانت قد أصدرت ذات الدائرة حكم غيابي علي المتهم بالسجن المؤبد حيث كان هاربا وتم إلقاء القبض عليه وقام بعمل إجراءات لإعادة محاكمته حضوريًا وبعد عدة جلسات إستمعت خلالها المحكمة لأقوال الشهود ومرافعة الدفاع أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 


كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكابه جريمة القتل العمد

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".


وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.

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