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بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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سادت حالة من القلق بين أهالي قرية الطاهرة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، نتيجة اندلاع حرائق متكررة في منزل مكون من 4 طوابق على فترات متباعدة، دون معرفة أسباب هذه الحرائق، الأمر الذي اضطر سكان المنزل إلى إخلاء شققهم من المفروشات والمنقولات، والإقامة في خيمة أمام المنزل، كما استعانوا بعدد من المشايخ لقراءة القرآن، في محاولة لوقف هذه الحرائق الغامضة، التي تصيب الأهالي بالذعر.

وقال محمود عطية أحد أهالي القرية، إنهم فوجئوا باندلاع الحرائق في منزل ملك محمد السيد جودة» وإخوته، مشيرًا إلى أن المنزل مكون من 4 طوابق، عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، حيث بدأت الحرائق منذ 3 أشهر في حجرة كان مشون بها بعض الأخشاب، حيث يعمل أصحاب المنزل في النجارة، وتم إخماد الحريق.



وأضاف أن اندلاع النيران تجدد في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، في الطابق الأول من المنزل، كنا تجددت الحرائق مرة أخرى يوم السبت الماضي، رابع أيام عيد الفطر، حيث اشتعلت النيران في المنزل نحو 5 مرات في مختلف الطوابق، وبدأ اشتعال النيران في بعض المفروشات، وأسفل الأسرة، على فترات مختلفة، وفي كل مرة قام أصحاب المنزل، بمعاونة بعض الأهالي، بإخماد النيران، التي كانت تتجدد كلما قاموا بإخمادها، واستمرت الحرائق حتى وقت مبكر من صباح أمس الأحد.

وأوضح علاء أبو جودة، أحد سكان المنزل، إنهم لا يعرفون سبب اندلاع الحرائق، مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإخلاء المنزل من المفروشات والأثاث، ونقل جزء منه لدى بعض أقاربهم وجيرانهم، ونقلوا باقي الأثاث إلى أرض فضاء أمام المنزل، وأضاف أنهم قاموا بنصب خيمة أمام المنزل، ينامون فيها، خوفًا من اندلاع الحرائق أثناء نومهم في المنزل، وإلحاق الضرر بأي شخص من السكان.

وأشار إلى أنهم استعانوا بعدد من المشايخ لقراءة القرآن في المنزل، إلا أن الحرائق لم تتوقف، لافتًا إلى أنهم لا يعرفون سبب الحريق، مضيفًا أنهم استعانوا بالحماية المدنية لإخماد النيران في الحريق الذي شب في المنزل خلال شهر رمضان، حيث كان الحريق كبيرًا، فيما قاموا بإطفاء الحرائق الأخرى بمعاونة الأهالي.

وطالب أهالي القرية الجهات المعنية والأزهر والأوقاف بمساعدتهم لتحديد أسباب هذه الحرائق الغامضة والمتكررة، والعمل على منع تجددها، حفاظًا على الأسرة من التشرد.

بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ
بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ
بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ
بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ
بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ
بالصور: حرائق متكررة في منزل بالشرقية.. والاهالي يستعيون بالمشايخ

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