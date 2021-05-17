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إعادة فتح شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة بعد اغلافة أيام عيد الفطر

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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فتح شاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة أبوابه، اليوم الإثنين، عقب غلقه طوال فترة أيام عيد الفطر كإجراء احترازي لمنع التجمعات والزحام وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبها أعلنت إدارة النادي، إعادة فتح الشاطئ العام أمام الزوار وإعادة فتح حديقة الأسرة اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد إغلاقها خلال إجازة عيد الفطر بسبب الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات ومنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وأكد المسئولون عن النادي أعمال التطهير والتعقيم ووضع لافتات إرشادية بشأن التعامل مع الجائحة من خلال ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات فضلا عن إعلانها منع دخول أي زائر للنادي دون ارتداء الكمامة.

كانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت غلق جميع الشواطئ العامة والمنتزهات بمدن المحافظة خلال إجازة العيد، إضافة إلى منع التجمعات والاحتفالات مع تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصا على سلامة وصحة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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