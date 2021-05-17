الأرصاد.. انخفاض 7 درجات بحرارة الجو اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود انخفاصا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.