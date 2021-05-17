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تعرف على الدولار اليوم الاثنين 17-5-2021 في أول يوم عمل للبنوك

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين17-5-2021 مقابل الجنيع المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم   الأحد 16-5-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبييع

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