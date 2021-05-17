وزير المالية يزف بشرى سارة عن موازنة العام المالي الجديد (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر يوجد بها فرص استثمارية متعددة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد فرصة للمستثمرين، معلقا: "مصر تعتبر فرصة في حد ذاتها".



وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي، مساء الأحد، إلى أن المؤسسات مؤسسات التصنيف الدولي ترى أن مصر ستسعيد معدلات النمو التي كانت عليها خلال العام المالي "2021-2022".



وعن الموازنة المالية لمصر خلال عام "2021-2022"، عقب وزير المالية، "يارب تكون موازنة سعيدة علينا، ربنا كرمنا خلال جائحة كورونا وقدرنا ندير بأقل آلام ممكنة".