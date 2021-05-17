حاولت إنقاذ شقيقها.. القصة الكاملة لوفاة طفل وأخته غرقا في ترعة بالشرقية







بقلب حنون وعقل شخص كبير قفزت الطفلة "إيمان محمد عبدالعزيز" 14 عاما داخل مياه ترعة أبو الأخضر المارة أمام قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية محاولة إنقاذ شقيقها الذي يصغرها بـ 9 سنوات من الغرق مرددة " يا حبيبي يا خويا.. متخفش يا أدهم" لتكون آخر كلمات تنطقها الصغيرة قبل أن تلقى حتفها مع شقيقها وتسود قريتهم حالة من الحزن على فراقهما خلال عيد الفطر.



بدأت الواقعة بخروج الطفل أدهم 6 سنوات يلعب ويلهو في أول أيام عيد الفطر فارحا بهذه المناسبة السعيدة وتوجه إلى شجرة توت امتدت جذورها عى شاطئ الترعة بناحية العزبة التابعة لقرية شلشلمون بمركز منيا القمح منذ سنوات طويلة واعتاد الأطفال على التردد عليها ليتناولون التوت بين الحين والآخر ويلهون أسفل ظلالها إلا أن الطفل أنزلقت قدماه وسقط في الترعة وما أن رأته شقيقته تعالى صوتها بالصراخ مرددة " يا حبيبي يا أخويا.. ألحقوا أدهم".







ابنة الـ 14 عام خلال ثوان معدودة تناست أنها طفلة لا تجيد السباحة وقادتها عاطفة المحبة والإخوة للهرولة باتجاه شقيقها لمحاولة إنقاذه وتلقي بنفسها خلفه ساعية لإنقاذه إلا أن أمنيتها تحطمت على صخرة الأمواج التي ابتلعتهما داخلها فيما تجمع الأهالي وحاول بعضهم السباحة للبحث عنهما دون جدوى فيما وصلت قوات الإنقاذ النهري التي انتشرت على مسافات طويلة للبحث عنها وتمكنت من انتشالهما.







الواقعة كانت أشد ألما وتأثيرا على أسرة الطفلة وشقيقها وخاصة والدتهما التي سارعت بالتوجه إلى الشاطيء تسابق دقات قلبها أقدمها المتعثرة التي لا تكاد تحملها من هول الفاجعة بمجرد أن أخبرها أحد الأهالي بالحادث قائلا: "إيمان وأدهم غرقوا".







الأم المكلومة التي قضت آخر يوم في شهر رمضان تجهز الملابس الجديدة لطفلها وطفلتها وسط حالة من الفرحة يتبادلان الضحك والتهنئة بعيد الفطر والأمنيات بالعمر وجدت نفسها تتجرع مأساة فقدناهما معا لتنهار باكية على الشاطئ تنادي عليهما وسط حلم بعيد يراودها بأنهما مازلا على قيد الحياة ولكن سرعان ما أدركت أنهما رحلا للأبد وبقلب مؤمن وصبر شديد احتسبتهما عند الله في جنات الخلد وظلت أبصارها تتعلق بمياه الترعة تترجي الأمواج أن تقذفهما إليها وما أن تمكنت قوات الانقاذ النهري من استخراج جثمان الطفل تقدمت المشيعين لدفنه بمقابر الأسرة وعادت إلى الشاطي تنتظر جثمان ابنتها التي تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثمانها في وقت لاحق.



وقال وائل عامر محامي وقريب الطفلين: أن الحادثة كانت بمثابة الفاجعة التي ألمت بجميع أهالي القرية. مشيرا إلى أن الطفلة حاولت إنقاذ شقيقها إلا إنهما توفيا معا. لافتا إلى أنهم ينتميان إلى بسيطة ولديهما شقيقين غيرهما أحدهما عمره 9 سنوات والآخر 17 عاما. واخ







كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا يفيد تلقي المركز بلاغا بغرق" أدهم محمد عبدالعزيز" 5 سنوات وشقيقته "إيمان" 14 عاما في ترعة أبو الأخضر المارة أمام قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.







على الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية لمباشرة الواقعة وتمكنت القوات من استخراج جثمان الطفل وفي وقت لاحق تمكنت من انتشال جثمان الطفلة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة منيا القمح التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.











