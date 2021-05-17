خبير في الشأن السوداني: السيسي "حكيم العرب".. ويتمتع "بكاريزما" (فيديو)

قال الدكتور أحمد سليمان، خبير في الشأن السوداني والأفريقي، إن العلاقة بين مصر والسودان علاقة أزلية ومتشعبة، مضيفا أن مصر دائما تقف مع السودان في المواقف الصعبة والمحن التي تمر بها الخرطوم.



ووصف "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ "حكيم العرب" لما يتمتع به من أخلاق عالية و"كاريزما" بالإضافة إلى وطنيته.



وأشار إلى أن التحرك الذي بدأه الرئيس السيسي نحو باريس لإزالة السودان من قائمة الدول الإرهابية وإسقاط الديون وإعمار السودان ليس بجديد على مصر ولن يكون الأخير في العلاقة المصرية السودانية.



ولفت إلى أن رفع السودان من قائمة الإرهاب سيسهم وفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين فضلا عن تحويل الأموال من وإلى السودان.

