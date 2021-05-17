الطالع الفلكي الإثنين 17/5/2021..نَجمنَا المَحبُوب!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّانية و44 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثالثة و22 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 9 بَشْنَسْ قبطى ، 17 أيّار رُومى ، 5 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -مكنتش أعرف إنّ تأسيرك كبيرعليهم للدّرجادى.(سهير البابلى من مسرحيّة مدرسة المشاغبين-1973)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الثّور تُثلث بلوتُو فى الجدى - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس فى الثّور تُثلّث (كوكبان بينهما 120 درجة) بلوتُو فى الجدى، التثليث إتصال قوى ويعنى أن كلا الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و 49 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا فى برح الثّور المعروف بتكويم الثروات فى إتصال ميمُون مع بلوتو فى الجدى المعروف بالتسلسل الوظيفى والنظام والروتين ، وهذا مُفيد لفحص المستندات والعقود والإتفاقات لكشف الأخطاء و إصلاحها للتحصل على الثروة المطلوبة ، كما أن بلوتو يرمز لرفع العراقيل أو التخلص من العقبات وهذا (قد) يعنى إنهاء مشاكل تعترض العمل أو تسوية مشاكل زوجيّة أو على أقل تقدير عملية تنظيف شاملة لمنزلك للتخلص من الخردوات وتنظيف المنزل لإتاحة مساحة نظيفة واسعة جديدة كافية لتقبل ديكور جديد جميل ، وكذلك حياتك الشخصيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد النّجم المحبُوب عادل إمام فكل عام وهو بألف خير، إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عادل إمام مرّة ، و عادل محمّد إمام مرّة أخرى ، مع التنبيه أنّها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أجلب الأضواء)،(زعيم المشاغبين)،(وردة وحيدة فى الصحراء)، (بَرَكَة)، (وطنى/مُخلص للوطن)،(نجم/ستار)،(عَرَبى)، (حُرّ)، (محبوب)،(زئير الأسد)، (زُمرّد)،(يبتسم)،(مُشتّت الأحزان).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الثور: شعورك بالصّقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج الجوزاء: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج السّرطان: طاقة مُرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج الأسد: لا تُصدر الأوامر للآخرين بطريقة خشنة ، إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيج الأسد أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.





برج الميزان: عبّرعن إعتراضك إن وُجِد بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج العقرب: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج القوس: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد المراهقين المقصّرين، غلّف نصائحك بورقة ناعمة لتجد الصّدى المرغوب.





برج الجدى: إحترس من تشويش العاطفة لذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج الدّلو: العصبية أو الكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز قد يكون سببها نقص فى عناصر الطعام ، تناول بعض الفيتامينات بجانب طعامك اليومى.





برج الحوت: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت ، بمشيئة الله تَعَالى.



