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موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 17/مايو/2021 - 10:30 ص
غدير أحمد
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يستضيف نادي تشيلسي نظيره ليستر سيتي علي ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واستطاع ليستر سيتي التتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، علي حساب تشيلسي عقب سقوط الأخير بهدف دون رد.
ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابع برصيد 64 نقطة.
وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ونظيره ليستر سيتي غدًا الثلاثاء 18 مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت 1، بينما يتولي مهمة التعليق على اللقاء المعلق المخضرم عصام الشوالي.
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