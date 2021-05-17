موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف نادي تشيلسي نظيره ليستر سيتي علي ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









واستطاع ليستر سيتي التتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، علي حساب تشيلسي عقب سقوط الأخير بهدف دون رد.









ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابع برصيد 64 نقطة.









وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ونظيره ليستر سيتي غدًا الثلاثاء 18 مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.









وتنقل المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت 1، بينما يتولي مهمة التعليق على اللقاء المعلق المخضرم عصام الشوالي.