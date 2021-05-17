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غرق طفلة رضيعة خرجت تحبو أمام منزلها بسوهاج

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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خرجت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامان فقط، تحبو على الارض أمام منزل والدها، للهو كالمعتاد ولكن في تلك المرة عادت الية جثة هامدة بعد ان انزلقت داخل ترعة مجاورة للمنزل ولقيت حتفها في الحال وتم انتشال لجثة ونقلها الي مستشفى المنشاة المركزي.

 
تلقى اللواء دكتور حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج بفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة المنشاة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة « هويدا م ع»، عامان وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " ادعاء غرق.


انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وبسؤال والدها المدعو «محمد ع ب ع»، 32 عام، عامل ويقيم بذات الناحية.


قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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