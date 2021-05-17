"تنسيقية الأحزاب" تكشف تفاصيل استقبال الأمريكية المصابة بالسرطان في مصر (فيديو)

قالت ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين، إن التنسيقية تواصلت مع السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان التي كانت تحلم بزيارة الأهرامات، مشيرة إلى أن التواصل كان عن طريق نجلها عبر الإنترنت من أجل الترتيب لاستقبالها في مصر.



وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه تم توفير سبل الراحة لها بالطائرة فضلًا عن الرعاية الطبية لها، نظرًا لأنها تعاني من مرض السرطان، مشيرة إلى أن رغبتها وحلمها كان زيارة الأهرامات، وهو ما تحقق بالفعل، مضيفة "طلبت تلمس الهرم، وكانت سعيدة جدًا ومنبهرة بالأجواء والاستقبال".



وتابعت، أن السيدة كانت تحلم بزيارة الأهرامات وتحققق بالفعل حلمها وسط أجواء رائعة عاشتها في مصر خلال زيارتها، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين، جاهزة لأي مبادرات جديدة لتقديم صور رائعة عن مصر، وجاهزيتها لاستقبال ضيوفها الذين يرغبون في زيارة مناطقها الأثرية.



