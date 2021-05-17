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23.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية نزالي داود بسوهاج

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جارى تنفيذ اعمال مشروع صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ ٢٣.٥ مليون جنيه لتخدم ٦٦٣٠ مواطن.
واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية ٥٦٢٠ متر مكعب لكل يوم وكذلك جارى مد شبكات الانحدار التى تبلغ اطوالها ٧٥٤٠ متر وخط الطرد بقطر ٢٥٠ ملى متر بطول ٩٥٠ متر وانه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن ٣٣.٥% على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى ديسمبر من العام الجارى.

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