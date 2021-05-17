صدام ناري بين الاتحاد المصري وشوقي غريب





تسببت التعديلات التي قام بتقديمها الاتحاد المصري لكرة القدم على مستوى بطولة الدوري وكأس مصر في صدام ناري بين أحمد مجاهد وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.





وكان الاتحاد المصري قد اعلن عن إقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم الرابع من شهر يونيو لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وهو نفس اليوم الذي يلاقي فيه المقاصة الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي في ربع النهائي.





وتتمثل الأزمة في أن فترة الأجندة الدولية من المُنتظر أن تبدأ من الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري حتى الرابع عشر من شهر يونيو وبما أن اتحاد الكرة قام بتحديد مواعيد مباريات الدوري والكأس خلال تلك الفترة لن يستطيع المنتخب الاوليمبي ضم كل لاعبيه.





وكان شوقي غريب يخطط إلى خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي خاصة بعد أن وقع الفراعنة في مجموعة قوية إلى جانب إسبانيا والأرجنتين والمنتخب الأسترالي.