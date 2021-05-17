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بقرارت مهمة.. هكذا ساند السيسي فلسطين في أزمتها الحالية

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة الفلسطينيين خلال الأزمة الحالية بعدة قرارات هامة بجانب توصيات من شأنها العمل على تخفيف حدة الأزمة التي يمر بها قطاع غزة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة.

وأعرب الرئيس السيسي -في تصريحات خاصة لقناة "فرانس 24" الفرنسية مساء الأحد، عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف، مشددا في الوقت ذاته على أن سقوط الضحايا ليس في مصلحة المنطقة أو مصلحة الاستقرار.


توفير احتياجات قطاع غزة
ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.


وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها إلى معبر رفح، فيما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا لعدد من الشاحنات التى تنقل المساعدات المقدمة من مصر إلى الشعب الفلسطينى.

وعلق المتداولون: "مصر الكبيرة العظيمة دائما أبدا.. مصر ثم البقية تأتى، كل الدعم والمساندة من الشعب المصرى للشعب الفلسطينى، اللهم اجعل مصر واهلها فى معيتك ليوم الدين"

فتح المستشفيات أمام المصابين
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية من قطاع غزة". 

وكان سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، على فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر. 


وسبق أن فتحت السلطات المصرية، الجمعة الماضي، معبر رفح أمام الجرحى في قطاع غزة مع التوجيه لمستشفيات سيناء بالاستعداد لاستقبالهم.

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