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اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم في البحرين

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 17-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين
 
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا، ويكون حاراً خلال النهار.

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