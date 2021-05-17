تابعة لـ "دايس" تتعرض لحريق بالأمس وتتكبد خسائر تصل الي 15 مليون جنيه

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق .









وأوشحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.



