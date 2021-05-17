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تابعة لـ "دايس" تتعرض لحريق بالأمس وتتكبد خسائر تصل الي 15 مليون جنيه
الإثنين 17/مايو/2021 - 10:43 ص
نيفين سمير
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قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق .
وأوشحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.
وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغت 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات دايس للملابس خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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