Advertisements

تابعة لـ "دايس" تتعرض لحريق بالأمس وتتكبد خسائر تصل الي 15 مليون جنيه

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق .


وأوشحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغت 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات دايس للملابس خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 10 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 12 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله