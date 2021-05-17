زعيم الكوميديا.. عادل إمام فنان مصر الأول بلا منازع

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الـ81، بعد مسيرة ممتلئة بالأعمال الفنية المميزة على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من 60 عامًا.



على الرغم من أنه يعتبر أيقونة مميزة للكوميديا، إلا أنه لم يغفل أبدًا عن تناوله للقضايا السياسية والمحلية والإقليمية والعربية في العديد من الأفلام مثل "الإرهاب والكباب"، و"اللعب مع الكبار" و"الإرهابي" و"طيور الظلام"، ومسرحيات مثل "الزعيم" و"بودي جارد"، كل ذلك جعله فنانًا من طراز خاص، وزعيمًا بامتياز.





لُقب عادل إمام بالزعيم، كما أنه يُعتبر أسطورة التمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون، فأصبح النجاح مُرتبطاً باسمه، كما أنك تشعر بسعادة بالغة بمجرد رؤيتك له على الشاشة .



بداية عادل إمام الفنية:



ولد عادل إمام في مثل هذا اليوم بمحافظة الدقهلية عام 1940، من أسرة فقيرة جداً تعيش حياةً متواضعة، وفور التحاقه بالمدرسة، عُرف بحبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لشقيقه عصام وتخرج من كلية الزراعة عام 1962، وأثناء دراسته الجامعية قام بتأليف روايتي "موتى بلا قبور، ثورة الموتى".



وقادته الصدفة للتعرف على الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان صلاح السعدني، أثناء دراسته في المدرسة، حتى أصبحوا زملاء في التمثيل بعد ذلك، وقدم معهم أجمل الأعمال الفنية ولاسيما المسرحية.



بدأ الزعيم عادل إمام أول أعماله المسرحية عام 1962م من خلال مسرحية "هو وهي" ثم قدم بعدها مسرحية "النصابين" عام 1966م، ومن ثم توالت عليه الأعمال المسرحية بعد ذلك، فقدم مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1970م والتي احتوت على مجموعة مميزة من النجوم، والتي استمر عرضها على خشبة المسرح لمدة 5 سنوات.



ومع نهاية فترة السبعينات ودع عادل إمام الأدوار المساعدة وحصل على أدوار البطولة، وأصبح بعدها نجم الشباك الأول بلا منازع، وبعدها قدم العديد من الأفلام، لكن تظل أهم أعماله الفنية في تلك الفترة فيلم "المتسول"، و"كراكون في الشارع"، و"خلي بالك من عقلك"، و"حب في الزنزانة"، و"النمر والأنثى".







تزوج عادل إمام من جارته هالة الشلقاني، ولكن دون إقامة حفل زفاف بسبب الأوضاع المادية الصعبة التي كان يمر بها وقتها،

ورزق منها بثلاثة أولاد وهم (رامي، سارة، محمد).



تخرج رامي من الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعمل في التمثيل والإخراج المسرحي والتلفزيوني، أما سارة ابنته الوحيدة فقد ابعدها عن مجال التمثيل، محمد فقد تخرج أيضًا من الجامعة الأمريكية، عمل في التمثيل التلفزيوني والسينمائي، ورزق منهم بالعديد من الأحفاد.