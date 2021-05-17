البورصة توقف التعامل علي أسهم 3 شركات لحين ورود بيان من الرقابة المالية

قررت إدارة ابورصة المصرية إيقاف التعامل علي أسهم 3 شركات وهم شركة دايس للملابس الجاهزة، وشركة مستشفي كليوباترا، والاسكندرية للخدمات الطبية ( المركز الطبى الجديد / الاسكندرية )





وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها قررت الإيقاف لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.









وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنه تم إنهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في جمهورية مصر العربية، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.









وقالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، والمملوكة بالكامل لشركة دايس، والكائنة بمدينة برج العرب الإسكندرية، قد تعرضت أمس لحريق .



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج، وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين، وتقدر الخسائر المبدئية بنحو 15 مليون جنيه.









