وزير يمني: ميليشيا الحوثي تتكسب من القضية الفلسطينية





اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، ميليشيا الحوثي باستغلال القضية الفلسطينية للمتاجرة بها والتكسب السياسي من معاناة الشعب الفلسطيني.





وقال الارياني، إن "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين".





وحذر الارياني، السكان في مناطق سيطرة المتمردين من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال وتضليل المليشيا، وفق وكالة الأنباء السعودية.





وأضاف "المليشيا المتمردة تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل الجهود الحربي، والزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني".



