نجل نادية العراقية يكشف عن موعد استقبالهم للعزاء



وأضاف:" آسف جدًا، مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام ومحتاج أنام، شكر الله سعيكم، وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعمة العائلة والإخوات، الحمد لله على كل شئ، هي أكيد حاسة دلوقتي بحبكم ليها، وطايرة من الفرحة".





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

أوضح أدهم نجل الفنانة نادية العراقية، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا، أن العزاء اقتصر في مدافن العائلة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة عزاءً لها وقتما تسمح الظروف.كتب أدهم منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ،قال فيه:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى قرة عيني والدتي فاتن فتحي عبد القادر وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة، بسبب الظروف الصحية الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، أرجو الدعاء لها في أول ليلة في القبر".