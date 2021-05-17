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97.9 مليون جنيه إيرادات "بلتون القابضة " خلال الربع الأول من 2021

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:52 ص
بلتون القابضة
بلتون القابضة
نيفين سمير
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أعلنت شركة بلتون المالية القابضة،  عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن تحقيقها أرباحاً بحوالي 3.803 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 8.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 97.94 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 67.98 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 22.39 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.65 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 91.50 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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