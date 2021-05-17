أوهمهم بتغير العملة اقل من سعر السوق السوداء.. تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بالمرج

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المرج تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعرها في السوق المصرفى بمنطقة المرج.



البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى.





وتمكن رجال المباحث من ضبطه عقب تقنين الإجراءات وبصحبته أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – 2 سلاح أبيض – مبالغ مالية محلية وأجنبية – كروت وأكلاشيهات مزورة، وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وأقر الثانى بتقابله مع الأول للإتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.