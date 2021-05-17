ارباح "السويدي إليكتريك " ترتفع 66% خلال الربع الأول

أعنت شركة السويدي إليكتريك، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 66 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 769.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 463.69 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وخلال الفترة بلغ أرباح نصيب مساهمي الشركة الأم 700.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 400.07 مليون جنيه بينما سجلت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 69.42 مليون جنيه مقابل 63.61 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.29 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.77 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.





وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت الشركة خسائر خلال الربع الأول بقيمة 63.16 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 38.24 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.





وكانت الشركة سجلت صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019.



