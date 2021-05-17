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ارباح "غبور أوتو" ترتفع 62% بالربع الأول بعد نمو الطلب علي منتجات الشركة

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:58 ص
غبور اوتو
غبور اوتو
نيفين سمير
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أعلنت شركة جي بي أوتو عن القوائم المالية المجمعة، خلال الربع الأول من 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 62 % على أساس سنوي وذلك بفضل تعافي الأسواق ونمو معدلات الطلب على كافة منتجات الشركة .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنها حققت أرباحاً بلغت 349.52 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 216.15 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت إيرادات الشركة 6.82 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.88 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضيا مما يعكس مردود التحسينات التشغيلية الشاملة التي أجرتها الشركة وجهودها لخفض التكاليف، بالإضافة إلى استفادتها من تراجع معدلات الفائدة البنكية في السوق على مدار عام 2020 واستمرار ذلك خلال العام الجديد.

وفيما يخص الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسارة لتحقق 219.27 ألف جنيه خسائر خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 330.59 ألف جنيه في الربع المقارن من 2020.

وحققت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 916.95 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت42.67 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 23.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 25.39 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2020 لتصل إلى 9.03 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت نحو 1.99 مليون جنيه خلال 2019.

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