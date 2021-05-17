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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشهد أول أيام الجولة 23، لقائي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، وأسوان أمام مصر المقاصة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل بداية الجولة 23:

1- الزمالك برصيد 48 نقطة
2- الأهلي برصيد 41 نقطة
3- المصري برصيد 36 نقطة
4- بيراميدز برصيد 34 نقطة
5- سموحة برصيد 32 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة
7- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة
8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة
9- مصر المقاصة برصيد 30 نقطة
10- إنبي برصيد 28 نقطة
11- طلائع الجيش برصيد 27 نقطة
12- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة
13- الجونة برصيد 26 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 24 نقطة
15- أسوان برصيد 21 نقطة
16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة
17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة

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