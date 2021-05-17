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قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القرار رقم 723 لسنة 200 بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الانتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 200.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأثنين.

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