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ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الحالي 2020 -2021، وذلك بعد انتهاء مباريات الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر البطولة.


ويتصدر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا، بينما يليه روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان برصيد 23 هدفا، ويحتل لويس مورييل المركز الثالث برصيد 22 هدفا.


وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – (29) هدفًا.
روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – (23) هدفًا.
لويس مورييل – أتلانتا – (22) هدفًا.
دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – (21) هدفًا.
شيرو ايموبيلي – لاتسيو – (20) هدفًا.
سيمون نوانكو – كروتوني – (20) هدفًا.
لورينزو إنسيني – نابولي – (19) هدفًا.
لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – (16) هدفًا.
جواو بيديو غلفاو – كالياري – (16) هدفًا.
دومينيكو بيراردي – ساسولو – (16) هدفًا.
دوفان زاباتا – أتلانتا – (15) هدفًا.
زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان – (15) هدفًا.

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