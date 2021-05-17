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بسبب جائحة كوفيد 19 .. مبيعات "مصر للأسمنت" تتراجع 12.6% خلال الربع الأول
الإثنين 17/مايو/2021 - 11:07 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة مصر للأسمنت - قنا، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 30.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 46.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت نتائج اعمال الشركة باستمرار تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر بشكل عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وما لها من تأثير على الاقتصاد المصري والدولي، علاوة عن التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك جنبًا إلى جنب مع التراجع الكبير في معدلات أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص، ونتيجة لذلك فقد شهدت المجموعة تراجع بنسبة 12.62% في صافي المبيعات لتصبح 712.74 مليون جنيه
ما تراجعت أباح الشركة في القوائم المستقلة، حيث سجلت 27.55 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 33.33 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 33.84 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 34.67 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأظهرت البيانات المالية خلال 2020، تحقيق الشركة صافي أرباح بعد الضريبة وبعد الحقوق غير المسيطرة بقيمة 23.01 مليون جنيه، مقابل 16.45 مليون جنيه في 2019.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 2.51 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه خلال 2019.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 47.37 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 35.24 مليون جنيه خلال 2019.
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