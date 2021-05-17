بسبب جائحة كوفيد 19 .. مبيعات "مصر للأسمنت" تتراجع 12.6% خلال الربع الأول

أعلنت شركة مصر للأسمنت - قنا، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 30.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 46.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.









وتأثرت نتائج اعمال الشركة باستمرار تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر بشكل عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وما لها من تأثير على الاقتصاد المصري والدولي، علاوة عن التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك جنبًا إلى جنب مع التراجع الكبير في معدلات أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص، ونتيجة لذلك فقد شهدت المجموعة تراجع بنسبة 12.62% في صافي المبيعات لتصبح 712.74 مليون جنيه



