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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المثرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بالمر فى نادي برايتون.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث نجح فى حسم اللقب الشهر الماضي.

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