



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 مايو 2021.





أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 ب محلات الصاغة في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 933.98 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 856.15 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 817.25 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 700.49 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 544.82 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 466.99 جنيه





سعر الجنيه الذهب يسجل 6538.00 جنيه





سعر الأونصة تسجل 29047.00 جنيه





سعر كيلو الذهب يسجل 933976.00 جنيه