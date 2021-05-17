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أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021
الإثنين 17/مايو/2021 - 11:14 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 مايو 2021.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 933.98 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 856.15 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 817.25 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 700.49 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 544.82 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 466.99 جنيه
سعر الجنيه الذهب يسجل 6538.00 جنيه
سعر الأونصة تسجل 29047.00 جنيه
سعر كيلو الذهب يسجل 933976.00 جنيه
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