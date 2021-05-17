30% ارتفاع بأرباح "القابضة المصرية الكويتية" خلال الربع الأول

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 30 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 53.01 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 40.72 مليون دولار أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.













وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 178.64 مليون دولار بنهاية مارس 2021، مقابل 152.32 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.





وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 32.28 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 7.44 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.





وحققت الشركة صافي ربح خلال 2020، بقيمة 116.296 مليون دولار، مقابل 115.601 مليون دولار خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة الأم نحو 116.3 مليون دولار في 2020، مقابل 115.6 مليون دولار في 2019.





فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 37.6 مليون دولار في 2020، مقابل 35.5 مليون دولار في 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 557.89 مليون دولار، مقارنة بـ523.941 مليون دولار خلال العام المنصرم له.



