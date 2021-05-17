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بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوز ثمين على فريق نادي ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح طاهر محمد طاهر ثنائية النادي الأهلي من تصويبة رائعة قبل أن يتمكن صلاح محسن من زيادة الغلة التهديفية للنادي الأهلي في الشوط الثاني بعد أن إستغل خطأ أونيانجو.

ووفقًا للأرقام فإن الأهلي حينما ينجح في الفوز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الذهاب بهدفين مقابل لا شيء فإن منافسه لم يقدر تاريخيًا على العودة في النتيجة الأمر الذي يحمل بشرى سارة للقلعة الحمراء.

يُذكر أن مواجهة العودة بين الفريقين تقام في العاصمة بريتوريا يوم السبت القادم ويسعى الأهلي فيها لحسم تذكرة العبور رسميًا للدور نصف النهائي.

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