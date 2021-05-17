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إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارتهم بمياه نهر النيل بالأقصر

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوات الإنقاذ بالأقصر من إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارة بمياه نهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.

بدأت تفاصل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر لتأمين المسطح المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة القرنة تلاحظ سقوط إحدى السيارات بمياه نهر النيل أثناء تحرك معدية الأهالى من جزيرة أرمنت بالبر الشرقى إتجاه جزيرة أرمنت بالبر الغربى.
على الفور تم التعامل مع الموقف وتمكنت قوات قسمى (البيئة والمسطحات - الإنقاذ النهرى) من إنقاذ مستقلى السيارة من الغرق (قائد السيارة – نجله "8سنوات" - طالبة )
وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء استقلاله معدية الأهالى بالسيارة المشار إليها قام نجله بالعبث بفرامل السيارة مما أدى إلى سقوطها بنهر النيل، وبسؤال المسئول عن المعدية أيد ما سبق.

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