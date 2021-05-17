Advertisements

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-5-2021

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-5-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله