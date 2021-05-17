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عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مصير الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق خاصةً بعد أن خسر لقب الدوري الاسباني.

وقالت إذاعة راك 1 الكتالونية أن إدارة البلوجرانا قد قررت إقاله كومان وعدم إستمراره مدربًا للفريق الموسم القادم بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرٌا.

وسيكتفي برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا كلقب يتيم هذا الموسم بعد أن فقد أي فرصة في التتويج بلقب الليجا عقب الخسارة من سيلتا فيجو بهدف مقابل هدفين.

ومن المُنتظر أن يستمر كومان مدير فني على رأس جهاز برشلونة في حالة واحدة فقط وهي عدم إيجاد بديل مناسب لتعويضه.

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برشلونة الدورى الإسباني

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