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هشام سويلم يلقي القسم الدستوري بديلا عن النائب الراحل فاروق مجاهد

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ألقى عضو مجلس الشيوخ هشام سويلم القسم الدستوري، بديلًا للراحل فاروق مجاهد رئيس برلمانية "حماة الوطن"، وذلك بعدما كشفت القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن المرشح الاحتياطي هشام سويلم، هو بديل النائب اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئه البرلمانية بالشيوخ.

وكان قد أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  عن تصعيد النائب الاحتياطي خلفا للنائب المتوفي فاروق مجاهد هشام حمادة فايز وشهرته هشام سويلم بناء علي خطاب من  الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (26) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

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هشام سويلم مجلس الشيوخ فاروق مجاهد القسم الدستوري

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