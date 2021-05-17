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الليلة.. إنطلاق أولى حلقات"قانون عمر" لـ حمادة هلال على MBC مصر

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض قناة "MBC مصر" الليلة أولى حلقات مسلسل "قانون عمر"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، وذلك في تمام التاسعة مساءً.


وتدور أحداث المسلسل حول مهندس ميكانيكا يُدعى "عمر" يُجسد دوره الفنان حمادة هلال"، يعمل في مركز صيانة للسيارات لدى صاحب المصنع الفنان فتوح أحمد، ثم يقع فى غرام ابنته" مريم" الفنانة إيمان العاصي، ورحلته لن تكون سهلة طوال الوقت، بل يتعرّض لأحداث متتابعة ومتلاحقة تقلب حياته رأساً على عقب.

"قانون عمر" يُشارك في بطولته بجانب حمادة هلال كل من إيمان العاصي، فاطمة ناصر، حجاج عبد العظيم، إيهاب فهمي، محسن منصور، مصطفى أبو سريع، حمادة بركات، فتوح أحمد، وآخرين.

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