"الرقابة المالية" تفحص عرض استحواذ "مستشفى كليوباترا" على "الإسكندرية الطبية" بالكامل

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها قامت اليوم بإيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا للاستحواذ على حصة من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد-الإسكندرية) حتى عدد 14.27 مليون سهم بنسبة 100 % من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.









وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم إن ذلك بسعر نقدي يبلغ 38.53 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 51 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.





وأضافت الرقابة المالية، إنه يجرى دراسة العرض من قبل الهيئة.





وقررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل علي سهم الشركة بعد وصول هذا البيان .





وحققت مستشفى كليوباترا أرباحاً بلغت 297.6 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 265.35 مليون جنيه 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال العام الماضي إلى 1.98 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.79 مليار جنيه في 2019.



