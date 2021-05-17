تعافي 109 مصاب كورونا بمستشفيات العزل بقنا خلال عطله عيد الفطر المبارك





، مؤكدا أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ملتزمة تماما بالبروتوكول العلاجي الذي أقرّته وزارة الصحة والسكان وهو ما ساهم في تحقيق نسب شفاء عالية بين المرضى بمستشفيات المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية تبذل أقصي جهد من أجل رعاية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لمرضي فيروس كورونا بمستشفيات العزل من أجل تعافيهم وسلامتهم، لافتا إلى أن المحافظة شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على معدلات الانخفاض في الإصابات.



أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تعافي وخروج ١٠٩ من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية، بمستشفيات العزل بالمحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من سلبية المسحة لجميع المتعافين.