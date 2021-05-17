ضبط (1147) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



نجحت في ضبط (1،97 طن "كبدة مُجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ونجحت الجهود فى ضبط (1،1 طن "أسماك مملحة سردين") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة) بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (2٫3 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (2٫2 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة قنا، وضبط (1،5 طن "سكر حر – أرز أبيض – فول – جبن أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2500 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة القاهرة.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1147) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها لأتي: