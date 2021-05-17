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قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن قرارا بتعيين الدكتورة ماريان أمير عازر عضوًا من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار نشرا بالجريدة الرسمية ضمن اعتبار كل من مشروع إقامة ساحة انتظار وسوق حضارى بشارع السادات بمحافظة القاهرة ومشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحى بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

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