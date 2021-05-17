عماد الدين حسين: مصر لا تنتظر من أحد تقييم دورها في القضية الفلسطينية (فيديو)



وأضاف حسين، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار وأمن وتقدم في مصر إلا بعد تأمين الحدود الشرقية، وفي هذه المرة الدور المصري أكثر وضوحا وقوة على المستويات الشعبية والدبلوماسية والدولة المصرية ككل".



وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هناك جزء متعلق بالجانب الإنساني والإغاثي متمثل في الجانب الطبي، وعلى المستوى الدبلوماسي أصدرت مصر في بداية الأحداث بيانا مهما جدا لإدانة العدوان الإسرائيلي واستدعت الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي في القاهرة وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بأنها ترفض كل ما تفعله بلاده، وذلك قبل دخول غزة في المشهد، حيث أن الامر كان متعلقا بمحاولة سرقة بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الشرق الأوسط واقتحام المستوطنين لباحاته وتدنيسه بحجج توراتية مزعومة".



وأردف، ان مصر تنسق مع الأردن فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين، ومع تونس باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإسرائيل، حيث شهد الامس اتصالا هاتفيا بين وزيري الخارجية المصرية والأمريكية، وثمن وزير الخارجية الأمريكية بجهود مصر في حل المشكلة.



قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تدافع عن القضية الفلطسينية منذ البداية، حيث حاربت القوات المسلحة المصرية في فلسطين عام 1948م، دفاعا عن الأمن القومي العربي والمصري، موضحًا: "لا تنتظر من احد ان يقول إن دورها في القضية جيد او غير جيد".