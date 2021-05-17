Advertisements

عماد الدين حسين: مصر لا تنتظر من أحد تقييم دورها في القضية الفلسطينية (فيديو)

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:29 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تدافع عن القضية الفلطسينية منذ البداية، حيث حاربت القوات المسلحة المصرية في فلسطين عام 1948م، دفاعا عن الأمن القومي العربي والمصري، موضحًا: "لا تنتظر من احد ان يقول إن دورها في القضية جيد او غير جيد".

وأضاف حسين، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار وأمن وتقدم في مصر إلا بعد تأمين الحدود الشرقية، وفي هذه المرة الدور المصري أكثر وضوحا وقوة على المستويات الشعبية والدبلوماسية والدولة المصرية ككل".
 
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هناك جزء متعلق بالجانب الإنساني والإغاثي متمثل في الجانب الطبي، وعلى المستوى الدبلوماسي أصدرت مصر في بداية الأحداث بيانا مهما جدا لإدانة العدوان الإسرائيلي واستدعت الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي في القاهرة وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بأنها ترفض كل ما تفعله بلاده، وذلك قبل دخول غزة في المشهد، حيث أن الامر كان متعلقا بمحاولة سرقة بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الشرق الأوسط واقتحام المستوطنين لباحاته وتدنيسه بحجج توراتية مزعومة".
 
وأردف، ان مصر تنسق مع الأردن فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين، ومع تونس باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإسرائيل، حيث شهد الامس اتصالا هاتفيا بين وزيري الخارجية المصرية والأمريكية، وثمن وزير الخارجية الأمريكية بجهود مصر في حل المشكلة.

أخبار تهمك

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله